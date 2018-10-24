Пропагандистка Скабеева объяснила, как взяла "интервью" у погибшей в теракте в Керчи

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая работает на телеканале Россия 1, объяснила, как у нее получилось взять "интервью" у девушки Алины Керовой, которая числится в списке погибших в теракте в политехническом колледже оккупированной Керчи.

У себя в Instagram Скабеева написала, что девушка, которую вывели в эфир, действительно училась в колледже, но представилась именем своей знакомой, еще не зная, что та погибла.

В эфире был слышен только голос девушки, фото или видео с ней не показывали.

Ведущая рассказала, что редакторы передачи искали очевидцев нападения на колледж, а номер телефона девушки попал к ним от волонтера, которая организовала сбор крови для пострадавших.

По ее словам, девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя.

Накануне скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева во время эфира, посвященного теракту в политехническом колледже оккупированной Керчи, взяла телефонное интервью у одной из студенток Алины Керовой. После этого выяснилось, что девушка с таким именем 2002 года рождения числится в списке погибших в результате теракта.