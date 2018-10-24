Пропагандистка Скабеева объяснила, как взяла "интервью" у погибшей в теракте в Керчи

Российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая работает на телеканале Россия 1, объяснила, как у нее получилось взять "интервью" у девушки Алины Керовой, которая числится в списке погибших в теракте в политехническом колледже оккупированной Керчи.
У себя в Instagram Скабеева написала, что девушка, которую вывели в эфир, действительно училась в колледже, но представилась именем своей знакомой, еще не зная, что та погибла.
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Алина Керова – студентка керченского колледжа, к сожалению, погибла. Ее именем, к сожалению, представилась другая девушка. Она и была у нас в эфире в день страшной трагедии. Девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя. Но мы его выяснили, у нас есть ее телефон и переписка редакторов программы с теми, кто в Керчи помогал нам искать свидетелей трагедии. Искали, и находили, в том числе, в социальных сетях. Обратились к волонтеру, которая, в частности, организовала сбор крови для пострадавших (ее имя и переписка с ней есть). Волонтер посоветовала позвонить девушке – студентке колледжа, дала номер ее телефона, и мы немедленно позвонили. Девушка ответила на звонок редактора в 17.44, сама согласилась на телефонное интервью, и мы, конечно, вывели свидетеля произошедшего в прямой эфир. Редактору она представилась Алиной Керовой. Представилась, мы не знаем этого доподлинно, еще не зная о трагической судьбе Алины. В неофициальных списках погибших в Керчи на момент эфира (официальные списки появились на следующий день) Алины Керовой не было. Истинные мотивы, побудившие студентку керченского колледжа представиться нам чужими именем и фамилией, нам до сих пор неизвестны. Этим сообщением мы бы хотели избежать любых дальнейших спекуляций. Еще раз приносим наши глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Здоровья всем пострадавшим. Керчь, мы с тобой.
В эфире был слышен только голос девушки, фото или видео с ней не показывали.
Ведущая рассказала, что редакторы передачи искали очевидцев нападения на колледж, а номер телефона девушки попал к ним от волонтера, которая организовала сбор крови для пострадавших.
По ее словам, девушка утверждает, что находилась в шоке и побоялась называть свое настоящее имя.
Накануне скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева во время эфира, посвященного теракту в политехническом колледже оккупированной Керчи, взяла телефонное интервью у одной из студенток Алины Керовой. После этого выяснилось, что девушка с таким именем 2002 года рождения числится в списке погибших в результате теракта.
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