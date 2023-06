Пропагандисты Пригожина используют ситуацию в Белгородской области для дискредитации руководства РФ — ISW 3 июня, 09:15 Многие z-пропагандисты утверждают, что российские власти не относится к Белгородскую область как к части РФ (Фото:t.me/yigal_levin)

Целый ряд так называемых z-пропагандистов используют тему боевых действий в Белгородской области для дискредитации российского руководства.

Об этом говорится в сводке Institute for the Study of War (Института изучения войны) по событиям 2 июня.

Как сообщается, речь идет в первую очередь о медиаресурсах, связанными с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

В последнее время он активно использует информационное пространство для критики министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника генштаба Валерия Герасимова и даже различных нелицеприятных намеков в сторону главы кремлевского режима Владимира Путина.

На фоне нового рейда проукраинских подразделений российских добровольцев в Белгородскую область и критической ситуации, которая сложилась вокруг города Шебекино, подконтрольные Пригожину пропагандисты утверждают, что минобороны не относится к данному региону как к части страны.

По их словам, вместо того, чтобы наносить удары по скоплению сил противника на его территории, ведомство лишь озвучивает списки пострадавших от обстрелов российских населенных пунктов, и врет о сложившейся ситуации.

В то же время лояльные минобороны РФ пропагандисты настаивают, что военное командование вполне успешно отреагировали на рейды в Белгородской области.

«Чрезмерная сосредоточенность России на мелких тактических сражениях подчеркивает ее нервозность и неуверенность в отношении предстоящего контрнаступления (ВСУ — ред.)», — отмечают аналитики ISW.