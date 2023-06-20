«Как бы мы п*зды не получили». Пропагандисты РФ не выключили микрофон и начали жалеть, что проговорились о последствиях подрыва Каховской ГЭС 20 июня, 12:33 Один из пропагандистов Комсомольской правды (Фото:Скриншот видео Telegram)

Российские пропагандисты издания Комсомольская правда в прямом радиоэфире не выключили микрофон и начали обсуждать, стоило ли им было говорить правду о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Фрагмент видео с трансляции за вторник, 20 июня, распространили в соцсетях. В частности, его опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Пропагандисты начали обсуждать упоминание в эфире одного из них о том, что не только жителям Одессы после подрыва россиянами Каховской ГЭС опасно купаться в Черном море.

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«Я понимаю что там п*здец, но стоило ли об этом говорить. Ты вообще сказал, что нельзя соваться в Черное море. Я чтот-то а*уел от твоих заявлений. Как бы мы п*зды не получили за это», — сказал один другому.

После подрыва Каховской ГЭС из-за существенного ухудшения состояния воды горсовет Одессы 18 июня признал пляжи непригодными для купания. В регионе начался мор рыбы, на побережье выносит дома и их обломки, мебель, бытовую технику, мины и боеприпасы.

