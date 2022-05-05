Только после одобрения начальства. Пропагандистам Кремля запретили цитировать Кадырова — росСМИ 5 мая, 21:01 Цей матеріал також доступний українською Рамзан Кадыров (Фото:Report UKRAINE-CRISIS/BUCHA-KILLINGS-SOLDIERS REUTERS/Chingis Kondarov)

Пропагандистам Кремля запретили цитировать главу Чечни Рамзана Кадырова о войне России против Украины. Об этом сообщает российское издание Проект со ссылкой на собственные источники.

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По данным журналистов, после конфликтов Рамзана Кадырова с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским федеральным СМИ было указано цитировать заявления главы Чечни «только после санкции руководства».

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Об этом на условиях анонимности Проекту рассказал сотрудник российского пропагандистского ресурса ТАСС, отметив, что агентство, например, не передавало сообщение Кадырова о 260 якобы сдавшихся украинских морпехах. Другой корреспондент ТАСС добавлял, что новости по сообщениям главы Чечни нужно показывать заместителю главреда Михаилу Щербакову.

Отмечается, что это правило касается не только Кадырова: из-за противоречий в словах различных чиновников государственные СМИ стали публиковать заявления политиков с большой задержкой и только с санкции начальства.

Радио Свобода сообщает, что позже министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев назвал фейком информацию журналистов Проекта о запрете на цитирование Кадырова.

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