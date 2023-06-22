Кремль будет пытаться «купить» иностранных журналистов и придумал для них «конкурс» — СМИ 22 июня, 19:46 Проект создан с целью поощрения журналистов к «объективному» освещению событий и России (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Российские власти выделят 80 млн рублей на «поощрение» лояльных журналистов из-за рубежа.

Об этом сообщает российское издание Агентство.

СМИ обнаружили на сайте государственных закупок РФ документацию, согласно которой Россотрудничество планирует выделить почти 80 млн рублей (987 тысяч долларов) на проведение двух конкурсов с наградами и церемонией награждения, которые состоятся в Москве в 2023 и 2024 годах.

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Отмечается, что первый конкурс, который россияне назвали Честный взгляд, был проведен Россотрудничеством в 2022 году, а его бюджет составлял 40 млн рублей. В этом году ведомство снова ищет подрядчика для проведения конкурса с оценкой стоимости 38,7 млн рублей на 2023 год и 40 млн рублей на 2024 год.

Согласно требованиям, подрядчик должен обеспечить информирование о конкурсе журналистов из 79 стран, включая США и страны Европейского Союза. Призовой фонд конкурса составляет 2,5 млн рублей.

В документации указано, что проект имеет следующие цели: поощрение журналистов к «объективному» освещению гуманитарных проектов с участием России, трансляция «позитивной повестки дня» для укрепления влияния России, «повышение уровня информированности иностранцев» о роли и участии России в проектах, «направленных на улучшение качества жизни населения».

В отчете на сайте премии Честный взгляд за прошлый год указано, что было пять победителей. Каждый из них должен был получить по полмиллиона рублей из призового фонда в 2,5 млн рублей. На премию поступило 118 заявок из 28 стран мира, включая Ирландию, Францию, Аргентину и Турцию.

По данным Агентства, проведение Россией конкурса для иностранных журналистов является дополнительным свидетельством несогласия Кремля со снижением расходов на пропаганду, даже в ситуации с растущим дефицитом бюджета.