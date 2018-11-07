"Промежуточный" триумф демократов. Что означают итоги выборов в США и почему они важны

6 ноября в США состоялись промежуточные выборы в обе палаты американского Конгресса.
Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей – по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам - и обновили состав Сената (переизбирались 35 мест из 100). В Сенате же, напротив, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.
Победа демократов является знаковой – последний раз они выиграли большинство в Палате представителей десять лет назад, в 2008 году.
НВ рассказывает о том, что означают итоги выборов и почему президент США Дональд Трамп за день до голосования назвал его "референдумом о доверии" по отношению к себе.
Что такое промежуточные выборы
Промежуточные выборы, которые обычно приходятся на середину срока полномочий действующего президента и проходят в ноябре – наиболее важное голосование в США после выборов президента.
По его результатам полностью обновляется состав Палаты представителей, 435 членов которой имеют двухлетний срок полномочий, а также избираются около трети новых сенаторов (всего в Сенате США 100 мест) - на шестилетний срок.
Таким образом, выборы могут существенно изменить политическую картину в стране. В зависимости от их итогов действующий американский лидер может либо укрепить свою поддержку в Конгрессе – либо, наоборот, потерять ее, что усложняет воплощение в жизнь его инициатив.
Как правило, в обновляемой более часто Палате представителей однопартийцы президента проигрывают промежуточные выборы: с 1842 года правящая партия выигрывала их только трижды: в 1934-м, 1998-м и 2002-м годах.
Кроме того, в ходе промежуточных выборов переизбираются большинство губернаторов американских штатов и территорий (в 2018 году – 39 человек), а также проходит ряд местных выборов.
Каковы итоги голосования-2018 и что они означают
В последние годы, после выборов 2016-го, члены Республиканской партии США – однопартийцы президента Дональда Трампа – обладали большинством в обеих палатах американского Конгресса.
Однако выборы 2018 года меняют эту ситуацию. И хотя окончательный подсчет голосов еще продолжается, уже очевидно, что демократы добились победы в Палате представителей. Чтобы получить в ней большинство, членам Демократической партии требовалось выиграть 23 дополнительных места – в итоге они завоевали победу как минимум в 26 округах, которые до этого представляли республиканцы.
Трамп по-прежнему сможет рассчитывать на поддержку сенаторов в назначении своих кандидатур. В то же время победа демократов в Палате представителей бросает новый вызов американскому президенту
А вот выиграть большинство еще и в Сенате демократам не удалось. Тем более что задача перед ними стояла более сложная: из 35 мест, по которым проходило голосование, 26 приходилось на сенаторов Демократической партии и их союзников (независимых сенаторов), и лишь 9 – на республиканцев. Таким образом, чтобы получить по итогам выборов как минимум 51 место в 100-местном Сенате, демократы должны были отстоять всех своих кандидатов, а вдобавок завоевать еще хотя бы два "республиканских" места.
Добиться такого результата у них не получилось – напротив, по итогам выборов республиканцы укрепят свое большинство в Сенате.
Поскольку традиционно Сенат США отвечает за важные кадровые назначения, это означает, что Трамп по-прежнему сможет рассчитывать на поддержку сенаторов в продвижении своих кандидатур в высшие эшелоны американской политики.
В то же время победа демократов в Палате представителей бросает новый вызов американскому президенту. Ключевые функции этой палаты - утверждение федеральных законов США и выделение финансирования для государственных инициатив, а значит Трампу будет крайне сложно утверждать свои идеи, имея демократическое большинство в Палате представителей.
Последний раз демократы имели перевес в этой палате в 2008-2010 годах. Американские и мировые СМИ уже пишут о том, что их новая победа станет важным фактором в противостоянии с Трампом и может вновь вынести на повестку дня вопрос о его импичменте.
Имея большинство в Палате представителей, демократы, как ожидается, дадут старт лавине расследований в отношении президента и его администрации
"Демократы […] настроены провести крупную институциональную проверку президенту Дональду Трампу, нарушая монополию республиканцев на власть и укрепляя в правах более молодое, более разнородное расово и представленное большим количеством женщин политическое поколение", - пишет об итогах выборов CNN, подчеркивая также гендерные и возрастные особенности новоизбранного состава Палаты представителей.
Итоги выборов будут иметь значительные последствия для второй половины срока Трампа, отмечает британская The Guardian.
"Имея большинство в Палате представителей, демократы, как ожидается, дадут старт лавине расследований в отношении президента и его администрации, - пишет издание. - Юридическая команда Белого дома, как сообщалось, уже готовится к потенциальным разбирательствам, среди которых вопрос о возможном препятствовании со стороны Трампа расследованию о [вмешательстве] России; злоупотребление средствами налогоплательщиков со стороны нескольких должностных лиц его администрации; денежные выплаты женщинам за молчание об их предполагаемых связах с Трампом до его избрания президентом".
Как отреагировали на результаты выборов лидеры американской политики
Нэнси Пелоси, экс-спикер Палаты представителей и, до недавнего времени, лидер фракции меньшинства в этой палате, уже заявила что победа демократов открывает для них новые возможности. По ее словам, новое большинство попытается "обуздать" Белый дом.
Речь о восстановлении конституциональной системы сдержек и противовесов в отношении администрации Трампа
"Сегодня речь идет не только о демократах и республиканцах - речь о восстановлении конституциональной системы сдержек и противовесов в отношении администрации Трампа", - заявила Пелоси.
Американский президент уже позвонил Пелоси, чтобы поздравить демократов с получением большинства в Палате представителей. Он также призвал демократов к соблюдению принципа двухпартийности.
В то же время Дональд Трамп порадовался успеху республиканцев в Сенате и укреплению их большинства.
"Потрясающий успех! Спасибо вам за все", - отреагировал на такой результат Трамп в одном из своих первых твиттов по итогам выборов.
Tremendous success tonight. Thank you to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.
Кроме того, в качестве реакции на итоги выборов Трамп процитировал в своем Twitter лестные строки о себе из книги Бена Штейна Код капиталиста: "За последние 105 лет только пять раз действующий президент выигрывал места в Сенате на промежуточных выборах. Есть в Трампе какая-то магия - у этого парня она просто прет из ушей".
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