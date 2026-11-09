На Аляске штабы кандидатов от демократов и республиканцев готовятся к судебным процессам за место в Сенате

Сенатор от штата Аляска от Республиканской партии Дэн Салливан и кандидат в Сенат от Демократической партии Мэри Пелтола (Фото: REUTERS/Kerry Tasker)

Предвыборные штабы демократов и республиканцев готовятся к судебным разбирательствам в гонке за место в Сенате от штата Аляска.

Об этом 9 ноября сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет издание, штаб действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана пытается заблокировать судебную инициативу его соперницы от демократов Мэри Пелтолы.

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6 ноября ее штаб подал иск против Избирательной комиссии Аляски — с требованием предоставить копии отклоненных избирательных бюллетеней для заочного голосования.

«Почти через неделю после дня выборов результаты гонки на Аляске по-прежнему остаются слишком неопределенными, чтобы объявить победителя», — пишет Bloomberg.

9 ноября предвыборный штаб Салливана ответил на вышеуказанный иск, обратившись в суд с просьбой разрешить ему вмешаться в судебный процесс, чтобы оспорить требование Пелтолы. Республиканец утверждает, что закон штата Аляска о выборах не разрешает доступ к предварительной информации о бюллетенях.

«Слушание по ходатайству Пелтолы назначено на утро вторника, 10 ноября в Анкоридже. Исход этого спора, наряду с гонкой в Миссисипи, результаты которой пока невозможно определить, поможет установить масштабы нового большинства демократов в палате после того, как 3 ноября „голубая волна“ привела к смене власти как в Палате представителей, так и в Сенате», — пишет Bloomberg.

Кроме того, представители штаба Пелтолы утверждали в иске, что «не может гарантировать, что законные голоса его избирателей были должным образом подсчитаны, не зная, чьи заочные бюллетени были отклонены или поставлены под сомнение, и по какой причине».

Как отмечет Bloomberg, отдельный судебный процесс назревает в апелляционном суде в Сан-Франциско.

«Там Министерство юстиции США пытается возобновить неудавшийся иск против Аляски, целью которого было не допустить утверждения штатом результатов выборов в Сенат в случае, если Салливан не победит. Министерство юстиции подало иск по просьбе Трампа, сославшись на потенциальную путаницу из-за другого кандидата по фамилии Салливан в избирательном бюллетене, однако судья отклонил дело», — подытожило агентство.

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3 октября агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа подала иск, пытаясь заблокировать возможную победу кандидата от Демократической партии на промежуточных выборах в Сенат в штате Аляска.

Белый дом подал иск с целью заблокировать утверждение результатов выборов в Сенат в Аляске — в случае, если сенатор-республиканец Дэн Салливан проиграет выборы, а в избирательном бюллетене будет указан другой кандидат с аналогичным именем и фамилией — Дэниел Дж. Салливан — писало издание.

28 октября The New York Times опубликовало статью, в которой, в частности, сообщалось, что сотрудники предвыборного штаба кандидатки от демократов в Сенат от Аляски Мэри Пелтолы и местного филиала отделения Демократической партии, помогли привлечь учителя на пенсии Дэниела Дж. Салливана-младшего (из рыбацкого поселения Питерсбург) для участия в промежуточных выборах.

При этом Пелтола отрицала, что знала о каких-либо попытках привлечь второго Салливана — равно как и другие представители Демократической партии, которые занимаются предвыборной кампаний. Сам Салливан также отрицает, что координировал свои действия со штабом Пелтолы.

1 ноября агентство Reuters сообщило, что администрация президента Трампа запустила новые уголовные и гражданские расследования — по поводу того, что демократы якобы вступили в сговор ради выдвижения кандидата-«спойлера» на выборах в Сенат на Аляске.

В частности, федеральный прокурор штата Майкл Хейман заявлял на пресс-конференции, что опубликованная The New York Times статья об этой ситуации вызвала напряжение ресурсов ФБР — и что он назначил нескольких прокуроров для работы над этим делом, а следственные действия ведутся «интенсивно и оперативно».