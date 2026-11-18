Действующий член Палаты представителей США, демократ Мэри Пелтола, вероятно, одержала победу на промежуточных выборах на Аляске, обеспечив своей партии еще одно место в Сенате, сообщает BBC в среду, 18 ноября.

После подсчета 99% бюллетеней Пелтола набрала чуть более 50%, тогда как действующий губернатор штата, сенатор-республиканец Дэн Салливан — менее 46%.

Фото: CNN

Эта победа обеспечила демократам 56 мест в Сенате после спорных выборов на Аляске, сопровождавшихся скандалом вокруг вероятного «двойника» в избирательном бюллетене и беспрецедентными судебными тяжбами.

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На подсчет голосов на Аляске ушло две недели, поскольку из-за логистических трудностей требовалось собрать бюллетени со всего штата, сообщает BBC. По данным издания, победа демократов в этом штате принесла партии девятое место в Сенате, отвоеванное у республиканцев на промежуточных выборах текущего года, которые обеспечили Демократической партии полный контроль над Конгрессом США.

В своей речи после победы Пелтола отметила, что «нынешняя ситуация в Вашингтоне не отвечает интересам Аляски». Она упомянула о пустующих вешалах для сушки рыбы и бедности местных семей, которые, по ее словам, вынуждены выбирать между отоплением своих домов и обеспечением семей пропитанием.

«Для меня, как для жительницы Аляски, посвятившей всю свою жизнь служению нашему штату, нет большей чести, чем поддерживать жителей Аляски в борьбе с корпоративной жадностью, в снижении расходов и в стремлении ставить интересы Аляски на первое место», — сказала она.

Пелтола станет первой представительницей коренных народов Аляски в Сенате.

К Аляске было приковано особое внимание во время промежуточных выборов 3 ноября. Республиканнец Салливан занимал пост губернатора этого штата с 2015 года.

Инфографика: NV

Задолго до дня выборов ситуация на Аляске стала предметом жарких споров в США, поскольку в избирательном бюллетене оказался кандидат-«спойлер» по имени Дэниел Дж. Салливан — то есть почти полный тезка основного кандидата от республиканцев. Газета The New York Times писала, что представители Демократической партии намеренно искали такого «двойника», чтобы уговорить его баллотироваться и оттянуть часть голосов у республиканцев. Команда Пелтолы отвергает эти обвинения.

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Администрация Трампа инициировала расследование этой ситуации в штате на уровне прокуратуры и отдельно подала судебный иск с целью заблокировать результаты голосования, если Салливан проиграет выборы. Однако федеральный судья закрыл дело после того, как представители избирательной комиссии Аляски, а также предвыборный штаб и группы поддержки Пелтолы оспорили иск.

За исключением 2008 года, демократы не выигрывали президентские выборы или борьбу за место в Сенате на Аляске уже 30 лет.

В целом по итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы одержали уверенную победу, получив большинство в обеих палатах Конгресса США, новый состав которого приступит к работе в январе 2027 года.