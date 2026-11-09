«Кто-то верит, что выборы были честными?» Трамп поставил под сомнение поражение республиканцев

Дональд Трамп заявил о «вбросах» на промежуточных выборах, хотя ранее признавал их результаты (Фото: REUTERS/Eric Lee)

Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается в честности промежуточных выборов 3 ноября , на которых республиканцы потерпели поражение.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в понедельник, 9 ноября.

«Кто-то действительно верит, что эти „выборы“ были честными? Как опросы могли настолько ошибиться???» — написал Трамп.

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Он также утверждал, что некоторые «вбросы» во время досрочного голосования были настолько масштабными, что победить было невозможно, а главную роль на выборах, по его словам, играют машины для голосования, а не избиратели. Доказательств своих утверждений президент не привел.

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Как отмечает CNN, это резкая смена позиции. В ночь выборов Трамп в интервью The New York Times говорил, что «абсолютно готов» признать результаты. А один из советников президента на прошлой неделе рассказал телеканалу, что победа демократов была настолько масштабной, что ее невозможно сфальсифицировать.

В то же время, как напоминает CNN, многие авторитетные опросы еще до выборов предсказывали победу демократов, в частности в ключевых гонках. Некоторые республиканцы, включая самого Трампа, еще до голосования выражали сомнения в точности опросов.

Промежуточные выборы в США 2026 года — что известно

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. По подсчетам Associated Press, демократы одержали убедительную победу над республиканцами и получат большинство в обеих палатах Конгресса, причем в Палате представителей — самое значительное за 18 лет. Как отмечает CNN, демократам удалось завоевать места в Сенате даже в традиционно республиканских Техасе и Канзасе.

Сразу после поражения Трамп пообещал сотрудничать с демократами и заявил, что не будет накладывать вето на все их решения. Позже он публично согласился с вице-президентом Джей Ди Вэнсом в том, что война с Ираном и связанное с ней подорожание бензина стоили республиканцам победы.

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Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого времени полномочия сохраняет действующий Конгресс, в котором обе палаты контролируют республиканцы.