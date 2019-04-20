Прокуроры запросили для Бутиной 18 месяцев тюрьмы Сегодня, 06:27 1070 Цей матеріал також доступний українською Alexandria Sheriff's Office/Handout via REUTERS Мария Бутина Alexandria Sheriff's Office/Handout via REUTERS

В США прокуратура попросила суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которую обвиняют в работе иностранным агентом.

Об этом сообщает CNN.

В прокуратуре считают, что действия Бутиной были частью российской схемы по сбору информации, которая должна была быть использована в интересах Кремля.

Также отмечается, что в случае успеха Бутиной "риски для Соединенных Штатов включали бы ущерб политическим процессам, внутренним правительственным сделкам и интересам внешней политики США".

15 июля 2018 года в Вашингтоне задержали гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

Ей объявили официальные обвинения по двум пунктам – в сговоре с целью работы иностранным агентом и в деятельности как иностранного агента без соответствующей регистрации.

10 декабря появилась информация, что Бутина в суде заявила, что решила отказаться от заявления о своей невиновности.