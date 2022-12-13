Для арестов и казней. Подозреваемые в попытке госпереворота в Германии планировали создать 280 вооруженных формирований по всей стране 13 декабря, 11:17 Полиция задержала подозреваемых в попытке госпереворота (Фото:REUTERS/Christian Mang)

Немецкие прокуроры заявили, что подозреваемые в деле о попытке госпереворота в Германии планировали создать 280 вооруженных формирований по всей стране.

Об этом сообщает DW.

В понедельник, 12 декабря в Бундестаге провели заседания для обсуждения расследования о попытке государственного переворота.

Прокуроры заявили, что подозреваемые планировали создать 280 вооруженных формирований по всей Германии, которым было бы поручено «арестовать и казнить» людей после переворота.

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«Очевидно, что были планы, которые, исходя из масштаба их намерений против нашей либеральной демократии, шокируют», — сказал депутат от Партии зеленых Константин фон Нотц.

Прокуроры проинформировали законодателей об изъятии большого количества «соглашений о неразглашении» людьми, которых предполагаемые заговорщики пытались завербовать.

Немецкие стражи порядка во время масштабной спецоперации по всей стране обезвредили террористическую группу, которая готовила государственный переворот.

Члены группы, связанные с движением Рейхсбюргера, участники которого не признают ФРГ, готовили силовой захват государственных учреждений.

В ходе спецоперации было задержано 25 человек, среди которых, по данным Bild, гражданин России Виталий Б.