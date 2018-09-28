Прокуратура Словакии обвинила трех человек в убийстве журналиста Кучака

Государственный прокурор Словакии обвинил трех человек в умышленном убийстве журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты.

Как передает Reuters, ранее в четверг утром правоохранители провели санкционированные обыски и задержали восемь человек по подозрению в причастности к убийству. По словам официального представителя прокуратуры, пятерых задержанных позже отпустили без предъявления обвинения.

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Напомним, что 25 февраля 2018 года были найдены мертвыми 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.