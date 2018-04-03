Прокуратура Румынии требует суда над экс-руководством страны за преступления против человечности

Прокуратура Румынии требует возбудить уголовное дело против экс-президента Иона Илиеску, бывшего главы правительства Петре Романа и бывшего вице-премьера Джелу Войкулеску за преступления против человечности.

С соответствующим заявлением генеральный прокурор страны Августин Лазар обратился к президенту Клаусу Йоханнису, сообщает DW.

По словам Лазара, в настоящий момент прокуратура расследует действия этих политиков и их ответственность за насилие после свержения коммунистического режима Николае Чаушеску.

"Меры правительства по удержанию власти привели к многочисленным жертвам", - отметил генпрокурор Румынии.

В частности, Илиеску, Роман и Войкулеску обвиняются в том, что они привлекли шахтеров для разгона мирных протестов, а также разрешили применить оружие против манифестантов. По официальным подсчетам, в дни революции погибли более 1100 человек.

Следствие по этому делу длилось более 20 лет, однако было закрыто в 2015 году.

Родственники жертв силового разгона добились возобновления дела через Европейский суд по правам человека.

Ион Илиеску являлся президентом Румынии с 1990 по 1996 и с 2000 по 2004 годы, сейчас ему 88 лет.