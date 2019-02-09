Прокуратура Нью-Йорка начала расследование по заявлению Безоса о шантаже со стороны СМИ Сегодня, 04:58 82 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Глава Amazon Джефф Безос ЕРА

Прокуратура Нью-Йорка начала выяснять обстоятельства скандала, который связан с изданием National Enquirer и главой Amazon Джеффом Безосом.

Об этом передает Associated Press.

Правоохранители выясняют, могут ли письма, которые опубликовал Безос, говорить о том, что компания владеющая изданием, нарушила соглашение о сотрудничестве согласно которому не должно нарушать закон в течении трех лет.

Сообщается, что компания American Media заключила в прошлом такое соглашение, чтобы избежать преследования за предполагаемые нарушения финансирования избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что редактор таблоида National Enquirer Дилан Говард написал основателю Amazon Джеффу Безосу несколько писем с угрозами опубликовать его интимные фото.