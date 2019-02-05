Прокуратура Нью-Йорка хочет проверить стоимость инаугурации Трампа Сегодня, 03:53 65 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Инаугурация Дональда Трампа ЕРА

Прокуратура американского штата Нью-Йорк собирается запросить документы о расходах во время инаугурации президента США Дональда Трампа.

Проверку проведет отдел прокуратуры по борьбе с коррупцией, передает ABC.



По данным издания, на инаугурацию было потрачено более 100 миллионов долларов.

Напомним, в декабре 2018 года издание Wall Street Journal сообщало, что прокуратура Манхэттена начала уголовное расследование, связанное с инаугурацией Трампа, на которую были потрачены рекордные 107 миллионов долларов. В частности, органы юстиции проверяют, не пошел ли Белый дом на уступки спонсорам в обмен на финансирование этого мероприятия.

