02 ноября 2018, пятница

Прокуратура Испании требует до 25 лет тюрьмы для каталонских политиков

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Лидерам Каталонии грозит до 25 лет тюрьмы

Лидерам Каталонии грозит до 25 лет тюрьмы

Прокуратура Испании просит назначить сроки заключения до 25 лет для лидеров каталонских сепаратистов по обвинению в мятеже и растрате государственных средств.

Сторона обвинения потребовала для 12 каталонских лидеров от семи до 25 лет тюрьмы. Максимальное наказание прокуратура просит для бывшего вице-председателя Женералитета Каталонии Ориола Жункераса, передает AFP.

Помимо Жункераса, прокуроры настаивают на 17-летнем заключении других влиятельных каталонских лидеров - Жорди Санчеса и Жорди Куишар, а также бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

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Ожидается, что судебное разбирательство по делу каталонских сепаратистов начнется в начале 2019 года - спустя больше года после того, как каталонские лидеры попытались выйти из состава Испании в октябре 2017 года, организовав непризнанный Мадридом референдум о независимости.

Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за выход проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии. 

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.

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