Прокуратура Испании требует до 25 лет тюрьмы для каталонских политиков

Лидерам Каталонии грозит до 25 лет тюрьмы

Прокуратура Испании просит назначить сроки заключения до 25 лет для лидеров каталонских сепаратистов по обвинению в мятеже и растрате государственных средств.

Сторона обвинения потребовала для 12 каталонских лидеров от семи до 25 лет тюрьмы. Максимальное наказание прокуратура просит для бывшего вице-председателя Женералитета Каталонии Ориола Жункераса, передает AFP.

Помимо Жункераса, прокуроры настаивают на 17-летнем заключении других влиятельных каталонских лидеров - Жорди Санчеса и Жорди Куишар, а также бывшего спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

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Ожидается, что судебное разбирательство по делу каталонских сепаратистов начнется в начале 2019 года - спустя больше года после того, как каталонские лидеры попытались выйти из состава Испании в октябре 2017 года, организовав непризнанный Мадридом референдум о независимости.

Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за выход проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании отменила полномочия автономного правительства Каталонии, а правительство Испании распустило парламент и правительство Каталонии.

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.