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Прокуратура хочет допросить топ-менеджеров компании Трампа - СМИ

Сегодня, 02:07
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EPA

Американский телеканал CNN сообщает, что прокуратура Нью-Йорка хочет допросить нескольких топ-менеджеров строительной компании Trump Organization.

Ведомство уже направило менеджерам приглашения на допросы.

В данный момент не уточняется, по какому поводу прокуратура хочет пообщаться с сотрудниками Trump Organization.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка собирается также запросить документы о расходах во время инаугурации президента США Дональда Трампа.

Теги:   США Дональд Трамп

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