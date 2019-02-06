Прокуратура хочет допросить топ-менеджеров компании Трампа - СМИ Сегодня, 02:07 35 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Американский телеканал CNN сообщает, что прокуратура Нью-Йорка хочет допросить нескольких топ-менеджеров строительной компании Trump Organization.

Ведомство уже направило менеджерам приглашения на допросы.

В данный момент не уточняется, по какому поводу прокуратура хочет пообщаться с сотрудниками Trump Organization.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка собирается также запросить документы о расходах во время инаугурации президента США Дональда Трампа.