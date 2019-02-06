Прокуратура хочет допросить топ-менеджеров компании Трампа - СМИ
Сегодня, 02:07
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Американский телеканал CNN сообщает, что прокуратура Нью-Йорка хочет допросить нескольких топ-менеджеров строительной компании Trump Organization.
Ведомство уже направило менеджерам приглашения на допросы.
В данный момент не уточняется, по какому поводу прокуратура хочет пообщаться с сотрудниками Trump Organization.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка собирается также запросить документы о расходах во время инаугурации президента США Дональда Трампа.