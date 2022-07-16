В Германии расследуют утечку разведданных о зверствах армии РФ в Буче. Это могло произойти через депутатов Бундестага — Bild 16 июля, 19:46 По данным Нацполиции, в Бучанском районе за время оккупации погибли 1137 человек, а в городе Буча — 461 (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Прокуратура Германии расследует утечку вероятной секретной информации о массовых убийствах в Буче. Ее озвучили на закрытом брифинге Федеральной службы разведки (BND), сообщает Bild.

Как пишет издание, в начале апреля Федеральная разведслужба ФРГ провела закрытый брифинг для депутатов Бундестага и высших немецких госслужащих о преступлениях россиян в городе Киевской области. Всего было более 60 человек.

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Часть озвученной информации должна была оставаться конфиденциальной — под грифом «секретно». Однако, вероятно, благодаря некоторым депутатам она попала в СМИ. В связи с этим прокуратура Германии начала расследование по подозрению о государственной измене.

"Новые и старые члены парламента должны понимать, что выдача тайн — это не рядовое правонарушение, а наказания, связанные с разглашением тайн, могут привести к крайне серьезным последствиям", — заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел последствия их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. 7 июня глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в Бучанском районе за время оккупации погибли 1137 человек, а в городе Буча — 461.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую россияне устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления армии РФ и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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