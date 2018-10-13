Прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело против пяти компаний, которые организовывали турпоездки в Крым

Государственная прокуратура Эстонии возбудила уголовное дело в отношении нескольких эстонских турфирм по подозрению в организации туристических поездок на оккупированную Россией территорию Украины - деятельности, запрещенной санкциями Европейского союза.
Об этом сообщает Postimees.
В офисах турфирм были проведены обыски. Эстонские турфирмы годами продавали путевки в Крым, игнорируя европейский закон и подвергая клиентов риску.
В отношении нескольких турфирм возбуждено уголовное дело, пятерым лицам предъявлены подозрения.
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