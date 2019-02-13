Прокуратура Болгарии проверяет схему вывода денег из Венесуэлы через один из банков страны Сегодня, 20:44 73 Цей матеріал також доступний українською Miroslav Penchev/Flickr Болгария получила информацию о схеме от США Miroslav Penchev/Flickr

Государственное агентство по вопросам нацбезопасности Болгарии проверяет один из банков страны, через который могли выводиться деньги из Венесуэлы.

Об этом сообщил главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров, пишет Болгарское национальное телевидение.

По его словам, данные о схеме по выводу средств из Венесуэлы были получены от спецслужб США.

Речь идет о переводе денег, которые принадлежат венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.

Средства зачислялись на трастовый счет в болгарском банке и потом переводились третьим лицам. При эттом суммы, которые переводились, не называются.

Сотрудникам нацбезопасности Болгарии удалось идентифицировать человека, который владел счетами.

Владельцем счетов оказался гражданин Болгарии, однако сейчас он находится за пределами страны.

"На эти счета фактически произведены переводы государственной нефтяной компании Венесуэлы, после чего были проведены другие переводы, в результате чего часть средств была выведена и передана на банковские счета в других странах", - пояснил Цацаров.

Ранее оппозиционная Национальная ассамблея Венесуэлы обвинила президента Николаса Мадуро в попытке вывезти в Россию государственные запасы золота в размере 20 тонн.

Российская Новая газета сообщила, что в январе в охваченную протестами Венесуэлу совершил два рейса российский грузовой самолет Boeing 757, который доставил в Каракас валюту, полученную после продажи венесуэльских золотых запасов.

По данным издания, самолет вывозил из России венесуэльское золото, которое затем обменивалось на наличные доллары в ОАЭ, после валюта доставлялась в Каракас.

Источники газеты сообщили, что к январю 2019 года в хранилищах ЦБ России находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором .

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвали граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро - законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.