«Жалкий диктатор и параноик». Прокремлевское издание опубликовало материалы с критикой Путина и войны в Украине
Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)
Утром 9 мая на сайте провластного российского издания Лента.ру появилось несколько сообщений с критикой властей РФ и войны в Украине.
Война России против Украины — главные события 9 мая
Внимание на это обратил журналист Илья Шепелин, который опубликовал несколько скриншотов.
Сейчас публикации пропали с сайта издания, но они остались в веб-архиве.
На главной странице издания можно было прочитать материалы с заголовками:
- Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика;
- Россия бросает трупы своих солдат в Украине;
- Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере Москва;
- Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад;
- Зеленский оказался круче Путина;
- Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века;
- Российская элита оказалась ничтожно безвольной;
- Российские власти запретили журналистам говорить про негатив;
- Россия полностью уничтожила Мариуполь;
- Россия угрожает уничтожить весь мир;
- «Войной легче прикрыть провалы в экономике». Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть.
Все заметки сопровождало такое сообщение:
Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили.
В постскриптуме к статьям за публикацию брали ответственность руководитель отделов Экономика и Среда обитания Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.
Егор Поляков подтвердил Медузе, что он вместе с Александрой Мирошниковой заменил заметки на сайте «Ленты.ру».
«Это никакой не „взлом хакеров“, это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось. Пока не буду говорить, по каким причинам», — сказал Поляков.
По его словам, они с Мирошниковой находятся за пределами России.
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