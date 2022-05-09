«Жалкий диктатор и параноик». Прокремлевское издание опубликовало материалы с критикой Путина и войны в Украине

9 мая, 13:21
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Утром 9 мая на сайте провластного российского издания Лента.ру появилось несколько сообщений с критикой властей РФ и войны в Украине.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Внимание на это обратил журналист Илья Шепелин, который опубликовал несколько скриншотов.

Сейчас публикации пропали с сайта издания, но они остались в веб-архиве.

Видео дня

На главной странице издания можно было прочитать материалы с заголовками:

  • Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика;
  • Россия бросает трупы своих солдат в Украине;
  • Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере Москва;
  • Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад;
  • Зеленский оказался круче Путина;
  • Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века;
  • Российская элита оказалась ничтожно безвольной;
  • Российские власти запретили журналистам говорить про негатив;
  • Россия полностью уничтожила Мариуполь;
  • Россия угрожает уничтожить весь мир;
  • «Войной легче прикрыть провалы в экономике». Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть.

Все заметки сопровождало такое сообщение:

Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили.

https://www.youtube.com/embed/hUr0SZ2Wg0w

В постскриптуме к статьям за публикацию брали ответственность руководитель отделов Экономика и Среда обитания Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Егор Поляков подтвердил Медузе, что он вместе с Александрой Мирошниковой заменил заметки на сайте «Ленты.ру».

«Это никакой не „взлом хакеров“, это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось. Пока не буду говорить, по каким причинам», — сказал Поляков.

По его словам, они с Мирошниковой находятся за пределами России.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Владимир Путин Пропаганда Российская пропаганда Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X