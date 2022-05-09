«Жалкий диктатор и параноик». Прокремлевское издание опубликовало материалы с критикой Путина и войны в Украине 9 мая, 13:21 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Утром 9 мая на сайте провластного российского издания Лента.ру появилось несколько сообщений с критикой властей РФ и войны в Украине.



Война России против Украины — главные события 9 мая

Внимание на это обратил журналист Илья Шепелин, который опубликовал несколько скриншотов.

Сейчас публикации пропали с сайта издания, но они остались в веб-архиве.

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На главной странице издания можно было прочитать материалы с заголовками:

Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика;

Россия бросает трупы своих солдат в Украине;

Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере Москва;

Ближайший соратник Путина захотел вернуть Россию на 100 лет назад;

Зеленский оказался круче Путина;

Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века;

Российская элита оказалась ничтожно безвольной;

Российские власти запретили журналистам говорить про негатив;

Россия полностью уничтожила Мариуполь;

Россия угрожает уничтожить весь мир;

«Войной легче прикрыть провалы в экономике». Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть.

Все заметки сопровождало такое сообщение:

Дисклеймер: этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: СРОЧНО ДЕЛАЙ СКРИН, пока не удалили.

В постскриптуме к статьям за публикацию брали ответственность руководитель отделов Экономика и Среда обитания Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Егор Поляков подтвердил Медузе, что он вместе с Александрой Мирошниковой заменил заметки на сайте «Ленты.ру».

«Это никакой не „взлом хакеров“, это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось. Пока не буду говорить, по каким причинам», — сказал Поляков.

По его словам, они с Мирошниковой находятся за пределами России.

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