Проклятие Мадуро. Венесуэла превратилась в арену поединка между США и Россией с Китаем Сегодня, 10:25 557 Цей матеріал також доступний українською EPA Массовый протест против диктатуры Мадуро в Каракасе EPA

Автор Иван Яковина

Катящаяся в экономическую пропасть Венесуэла становится ареной глобального поединка, пишет журнал Новое Время.

В противостоянии между президентом-популистом Николасом Мадуро и народным любимцем Хуаном Гуайдо первого поддерживают Россия и Китай, второго - могущественные Соединенные Штаты.

Утром 10 января Мадуро в максимально торжественной обстановке произнес слова присяги и был объявлен главой государства на второй шестилетний срок. Однако спустя две недели в другом районе столицы прошла своего рода "гражданская инаугурация" малоизвестного парламентария Хуана Гуайдо, объявившего президентом себя.

Так началась история очень странной и опасной схватки за власть, в которой принимают участие главные мировые державы. Исход этого противостояния сегодня не предскажет никто.

Гибель страны

Богатейшая некогда страна Южной Америки находится в глубоком кризисе. Инфляция в миллионы процентов остается самой высокой в мире. Добыча единственного экспортного товара, нефти, за пять лет сократилась вдвое..

Полиция не работает, уровень преступности самый высокий в мире. Люди массово покидают страну

В больницах нет лекарств, люди умирают от самых обычных инфекций. Начинается голод: в магазинах почти полностью отсутствует еда. Нет и товаров первой необходимости, вода и электричество подаются в квартиры на два часа в сутки. Армейское руководство полуофициально занято контрабандой нефти, еды и кокаина. Полиция не работает, уровень преступности самый высокий в мире. Люди массово покидают страну, число беженцев составило три миллиона человек — больше только из Сирии.

В этих условиях в 2018 году в Венесуэле прошли выборы президента. В любой нормальной стране президент Николас Мадуро не имел бы ни единого шанса избраться на второй срок. Но Венесуэла - страна особенная.

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Все до единого лидеры оппозиции были лишены возможности зарегистрировать свои кандидатуры. В результате соперниками Мадуро стали никому не известные люди из числа его же сторонников. По официальным данным, явка составила 46%, наблюдатели насчитали не более 25%.

Благодаря этим ухищрениям и многочисленным фальсификациям Мадуро собрал 67% голосов. Притом что его реальная популярность не превышает 15–20%. Итоги этого голосования ни одна демократическая страна мира не признала.

Режим Николаса Мадуро неоднократно демонстрировал свою живучесть / Фото: EPA

Сравнительно честно избранный (а потому оппозиционный) парламент страны, Национальная ассамблея, полностью лишен полномочий. Вместо него Мадуро создал параллельную структуру — Учредительное собрание, в которое вошли только его сторонники. Президент также полностью переназначил Верховный суд, оттуда изгнаны все нелояльные судьи.

При всей своей чудовищной неэффективности режим Мадуро оказался необычайно живучим. Казалось, что до нового срока окончания своих полномочий в 2025 году полупризнанный президент без особых проблем досидит во дворце Мирафлорес. Но все резко изменилось 23 января - в день, когда в Венесуэле отмечают годовщину избавления страны от диктатуры Карлоса Хименеса, проамериканского диктатора.

Новая надежда

Праздничный сбор всех частей оппозиции стал практически стихийным. К удивлению самих участников акции, их оказалось очень много: в центре Каракаса разлилось целое море людей - сто или даже двести тысяч человек.

У присутствовавших на марше повышенной популярностью пользовалась история о молодом, недавно избранном спикере Национальной ассамблеи, который 13 января чудом избежал тюрьмы – его арестовали, но отпустили сотрудники местной госбезопасности. Для многих присутствовавших он тут же приобрел черты героя.

Хуан Гуайдо / Фото: ЕРА

Относительная неизвестность сыграла на руку Гуайдо. Каждый из венесуэльцев увидел в молодом (35 лет), энергичном и убедительно говорящем политике ровно то, что хотел, например готовность идти до конца. Объявив себя главой государства, он пошел на лобовое столкновение с Мадуро.

Себя Гуайдо принципиально не считает оппозиционером. В глазах многих венесуэльцев он законный президент, а Мадуро — государственный преступник и узурпатор, незаконно удерживающий власть.

При этом впервые за долгие годы у оппонентов режима появилась не только надежда на победу, но и реальные инструменты ее достижения.

Помощь зала

Основанием для объявления Хуана Гуайдо президентом стали не выборы, а одно малоизвестное положение венесуэльской конституции. Оно гласит, что в случае узурпации власти президентом Национальная ассамблея обязана объявить его вне закона и назначить временным главой государства своего спикера.

С формальной точки зрения, все прошло законно. За одним исключением - Николас Мадуро узурпатором себя совсем не считает. По его мнению, это как раз Гуайдо пытается незаконно захватить власть (местная прокуратура уже открыла соответствующее уголовное дело).

Большинство стран Латинской Америки, США, Австралия, Канада и ЕС выступили на стороне нового президента

Мир оказался разделен. Большинство стран Латинской Америки, Австралия, Канада и ЕС выступили на стороне нового президента. Россия, Китай, Мексика, Боливия, Турция и Куба поддержали старого. Однако определяющей тут является роль лишь одной страны, главного покупателя венесуэльской нефти - США. Спустя всего несколько минут после объявления Гуайдо президентом Вашингтон полностью его поддержал.

Министерство финансов США объявило о введении санкций против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Суть санкций такова: все активы компании на территории США замораживаются, деньги от уже проданной нефти поступят на счета нового, а не старого президента. Новые поставки венесуэльской нефти запрещаются до полной смены там власти.

Только в 2019 году из‑за новых американских санкций Мадуро недосчитается нескольких десятков миллиардов долларов. Такую сумму не получится компенсировать ни российскими, ни китайскими кредитами. Продление дней режима окажется под вопросом.

Товарищ маузер

Отключение Венесуэлы от американских НПЗ не оставит денег и на сносную кормежку военных всех мастей. Уже сейчас доступ к лекарствам и продовольствию есть только у офицеров в звании подполковника и выше. Лейтенанты, капитаны и даже майоры вооруженных сил, полиции и спецслужб голодными волками смотрят на генералов и полковников, пылко поддерживающих Мадуро. С вводом американских санкций лояльность силовиков будет подорвана окончательно. Понимая это, Мадуро срочно объявил о создании двухмиллионного народного ополчения из числа колективос — тех самых организованных титушек, на откуп которым сейчас отданы улицы венесуэльских городов.

На ближайшую неделю сторонники Гуайдо запланировали целую серию массовых акций против Мадуро

Тем временем новый президент объявил о подготовке амнистии для комакате — так в Венесуэле называют офицеров от майора и ниже. Хуан Гуайдо также намерен заручиться поддержкой военных. И даже не генералов, а именно тех, кто работает "на земле".

На ближайшую неделю сторонники Гуайдо запланировали целую серию массовых акций против Мадуро. Если они будут достаточно многочисленными, а американские санкции - достаточно жесткими, власть в Венесуэле может поменяться еще до выхода следующего номера НВ.



Впрочем, Мадуро не раз демонстрировал феноменальное умение держаться за трон. Если он усидит и на этот раз, Венесуэла продолжит все глубже скатываться во тьму хаоса и гражданского противостояния.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №3 от 31 января 2019 года

