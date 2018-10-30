Пройдут годы, будут еще вспоминать: Путин заявил, что Россия никогда не забудет аннексию Крыма

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет помнить проведение так называемого "референдума" в Крыму в марте 2014 года.
Об этом пишет ТАСС.
Путин обратил внимание на слова представителя "избиркома" оккупированного Севастополя о том, что день так называемого "референдума" о воссоединении с Россией жители Савестополя никогда не забудут.
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"Мы тоже никогда не забудем, вся Россия не забудет", - сказал Путин.
Президент России добавил, что спустя годы будут помнить, кто это организовал.
"Уверен, в будущем, пройдут годы, будут еще вспоминать - кто это делал, кто организовал", - сказал он.
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