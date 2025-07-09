Предварительный анализ спутниковых снимков NV выявил строительство новых жилых зон для персонала на производственном комплексе Елабуга в Татарстане . Этот объект является главным производством ударных дронов типа Shahed в России.

NV сообщили о создании сразу четырех новых зон, где будут размещаться будущие сборщики дронов. Тогда эти данные совпали с заявлениями Главного управления разведки МО, которое сообщало, что главной потребностью для увеличения производства ударных дронов в РФ является необходимость большего количества персонала и «рабочих рук».

Однако новые спутниковые снимки от 9 июля, к которым получил доступ NV, подтверждают несколько новых тезисов. Россияне будут не только общежития для работников, а и новый корпус предприятия, где будут производиться дроны или их комплектующие.

Россияне наращивают мощности со значительным ускорением. Одна из новых производственных зон в апреле 2025 года была построена ориентировочно лишь на 50%, сейчас здание выглядит внешне завершенным. Также в работе еще один участок, где должны разместиться новые производственные цеха проекта Синергия. Сейчас на территории производственного комплекса уже есть два цеха проекта Синергия, которые непосредственно вовлечены в сборку ударных БПЛА. Эти детали также подтверждает OSINT-проект Dnipro-OSINT.

С начала полномасштабного вторжения до лета 2025 года на территории Елабуги было построено не менее восьми крупных производственных цехов, не считая строительство зон для проживания персонала. Еще один цех строится прямо сейчас, а на соседнем участке появляется еще одна зона под застройку, однако ее назначение пока неизвестно.

В то же время стоит заметить, что спутниковые снимки могут подтвердить только внешнюю готовность здания к эксплуатации. Как быстро россияне смогут развернуть производство в построенных цехах и произошло ли это уже в зданиях, которые строились в 2025 году — неизвестно.



Ранее командующий Сил беспилотных систем ВСУ майор Роберт Мадяр (Бровди) предупредил о вероятности использования Россией для одновременной атаки на Украину 1000 и более беспилотников в течение суток.

В ночь на 9 июля российские военные атаковали Украину рекордным количеством воздушных целей: враг использовал 741 средство воздушного нападения, семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К, шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал, а также 728 шахедов и дронов-имитаторов.