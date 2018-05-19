Нападение на православный храм в Грозном: трое погибших

В столице Чечни Грозном в центре города четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.
Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.
Все нападавшие убиты. В результате нападения погибли три человека: двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров контролировал проведение операции.
"Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены", - сказал Кадыров.
По его словам, боевики получили приказ от одной из западных стран.
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