Нападение на православный храм в Грозном: трое погибших

В столице Чечни Грозном в центре города четверо боевиков попытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила.

Об этом сообщило российское агентство Интерфакс.

Все нападавшие убиты. В результате нападения погибли три человека: двое сотрудников правоохранительных органов и один прихожанин.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров контролировал проведение операции.

"Боевики проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан. В результате немедленно проведенной спецоперации все четверо боевиков были уничтожены", - сказал Кадыров.

По его словам, боевики получили приказ от одной из западных стран.

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