Китай опроверг обвинения США об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане 1 марта, 15:36 В ФБР озвучили теорию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка вируса из лаборатории в китайском Ухане (Фото:Tingshu Wang/File Photo/Reuters)

Китай опроверг заявление директора ФБР Кристофера Рэя о том, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка вируса из лаборатории в Ухане.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что участие представителей разведки США в этом вопросе является достаточным доказательством «политизации отслеживания происхождения», пишет AP.

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«Повторяя теорию об утечке из лаборатории, США не добьются успеха в дискредитации Китая, а наоборот, только навредят собственному авторитету», — отметила она.

Мао призвала Вашингтон уважать науку и факты и перестать «превращать отслеживание происхождения в нечто, связанное с политикой и разведкой, и перестать нарушать социальную солидарность и сотрудничество в области происхождения».

Накануне она настаивала, что Китай был «открытым и прозрачным» в поиске происхождения вируса и поделился наибольшим количеством данных и результатов исследований по отслеживанию вируса.

1 марта Рэй заявил, что США считают причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории в китайском Ухане. Это первое подобное публичное заявление Рэя о лабораторном происхождении коронавируса.

В сентябре глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что заболеваемость коронавирусом идет на спад и человечеству осталось приложить совсем немного усилий, чтобы покончить с этой проблемой.

