Проигравший на выборах президента Грузии кандидат отреагировал на призыв Саакашвили к акциям протеста

Кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение Григол Вашадзе, который проиграл на выборах президента Грузии, отреагировал на призыв бывшего грузинского лидера Михеила Саакашвили к акциям неповиновения власти.

"Я первым делом соратник своей супруги, своей дочери, и этих людей. То, что не было принято коллективным решением, не объявлялось с этой трибуны, или в этом штабе, остается личным мнением одного человека", - сказал он журналистам, пишет Грузия Онлайн.

По словам Вашадзе, если бы он разделял это мнение, то "это было бы мнением этого штаба и объединенной оппозиции".

Он отметил, что в четверг, 29 ноября, оппозиция встретится со своими избирателями и сторонниками, чтобы ознакомить их с дальнейшим планом действий.

Напомним, по результатам подсчета 100% голосов на выборах в Грузии президентом стала независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия Грузинская мечта. За нее проголосовали 59,52% избирателей. Вашадзе получил 40,48% голосов.

Ранее после обнародования результатов экзитпола бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что не признает итоги президентских выборов. Он призвал граждан Грузии перейти на положение массового неповиновения властям.

"Я призываю грузинскую полицию встать на сторону народа. Я призываю военных не выполнять незаконные приказы", - сказал Саакашвили.

В 2018 году главу государства последний раз избирают путем всеобщего прямого голосования. В 2017 году парламент страны утвердил новую конституцию, которая превратила Грузию в парламентскую республику. Это значит, что на следующих выборах в 2024 году президента страны назначит избирательная коллегия, состоящая из 150 депутатов парламента и 150 представителей местных властей. При этом его полномочия будут значительно сокращены.