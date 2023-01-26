Медленное продвижение вправо. Скорее всего, избиратели продемонстрируют свое недовольство еще одним годом медленного роста — The Economist 26 января, 08:37 Эксклюзив NV Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции 20 января 2023 года (Фото:REUTERS/Henry Romero)

Майкл Рид, старший редактор и колумнист рубрики The Economist Bello, прогнозирует усиление позиций правых в Латинской Америке в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.

У Латинській Америці після серії виборчих перемог лівих у 2023 році свої позиції знову посилять праві. Це переважно відображає поточну непопулярність чинної влади у регіоні, на який чекає черговий тяжкий рік стриманого економічного зростання та соціального невдоволення. Принаймні у більшості регіонів знизиться інфляція — все завдяки своєчасним заходам центральних банків щодо підвищення процентних ставок. У 2022 році більшість країн відновили свої допандемічні рівні виробництва та зайнятості. Але зарплати все ще відстають, і лише деякі уряди можуть дозволити собі експансивну фіскальну політику [зі зростанням державних витрат чи зниженням податкового пресу]. Після того як у 2022 році економіки регіону, за даними МВФ, виросли на 3,5%, у 2023-му зростання може становити лише 2%. Існує ризик нових соціальних вибухів, подібних до тих, що струсили кілька країн після 2019 року. Але латиноамериканці можуть бути надто зайняті прогодуванням сімей, щоб протестувати.

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Політична увага зосередиться на жовтневих президентських виборах у Аргентині. Враховуючи розділений і позбавлений ідей пероністський уряд та люту інфляцію, правоцентристська опозиція має перемогти, якщо залишиться єдиною. Спочатку їй потрібно буде визначитися з кандидатом. Мер Буенос-Айреса Орасіо Родригес Ларрета здібний і поміркований. Йому кине виклик колишній міністр безпеки Патрісія Буллріх, чия жорстка позиція щодо злочинності має широку підтримку. На другому плані — Маурісіо Макрі, який був президентом із 2015 по 2019 рік і чиє правління скінчилося невдачею, але який все ще має амбіції. Варто також поглядати на ультраправого критикана Хав'єра Мілея, що грає роль подразника. Лідерка лівого популістського крила перонізму Крістіна Фернандес де Кіршнер знову шукатиме наближену особу як кандидата, але вона — суперечлива постать.

У квітні також відбудуться вибори в Парагваї, а в червні — у Гватемалі. У Парагваї консервативна Партія Колорадо, що правила протягом останніх 70 років, за винятком п’яти, стикається з великим викликом у вигляді широкої, але розрізненої опозиції. Партія постраждала від санкцій, накладених Сполученими Штатами на двох її провідних діячів за корупцію (що її вони заперечують). Та попри невдоволення, імовірний кандидат від Колорадо — колишній міністр фінансів Сантьяго Пенья, має незначну перевагу.

У Гватемалі вибори навряд чи будуть вільними та чесними. Союзники уряду контролюють виборчі органи та суди й можуть заборонити лівих кандидатів, як це сталося 2019 року. Маріо Конде або Зурі Ріос продовжать своє консервативне правління, центристська популістка Сандра Торрес, яка програла минулого разу, імовірно, балотуватиметься знову.

Тим часом у Мексиці президент Андрес Мануель Лопес Обрадор сподіватиметься, що його партія Морена виграє червневі губернаторські вибори у важливому штаті Мехіко — оплоті Інституційно-революційної партії, що правила раніше. Перемога там означатиме, що Морена дістане гарні стартові позиції для президентських виборів 2024 року.

Теоретично 2023 рік відкриє можливість для міжнародних переговорів щодо Венесуели, диктатури під керівництвом Ніколаса Мадуро. США могли б запропонувати пом’якшення санкцій в обмін на згоду Мадуро провести вільні та чесні президентські вибори, заплановані на 2024 рік. Але жодна зі сторін майже не має простору для маневру. У ситуації, коли Китай відчутно посилює свої позиції в Латинській Америці, Європейський союз сподіватиметься відновити власний вплив за допомогою саміту наприкінці 2023 року, коли у блоці головуватиме Іспанія. Успіхи авторитарних режимів у Латинській Америці означають, що місцевим демократам знову доведеться нелегко.

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