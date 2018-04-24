Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру бывшего директора ЦРУ Майка Помпео на пост государственного секретаря, сообщает Reuters.

Отмечается, что решение комитета сената по международным отношениям было в пользу Помпео благодаря тому, что сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол, изначально собиравшийся проголосовать против, изменил свое решение.

Теперь кандидатура Помпео будет вынесена на голосование общим составом сената, которое ожидается до конца недели.

Ранее Трамп призвал Сенат ускорить назначение Помпео.

Напомним, Трамп подтвердил факт встречи кандидата на пост главы Госдепа Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее о встрече Помпео с Ким Чен Ыном на территории КНДР сообщило агентство Reuters. По данным журналистов, Помпео обсуждал детали возможной личной встречи Ким Чен Ына и Трампа.