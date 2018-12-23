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Проект новой Конституции Кубы: бизнес и однополые браки

Сегодня, 20:41
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Проект Конституции разрешает частное предпринимательство и признает важность иностранных инвестиций.

Национальное собрание Кубы одобрило проект новой Конституции страны,что стало последним шагом перед проведением общенационального референдума по обновлению основного закона.

Об этом сообщает Al Jazeera.

По сообщениям СМИ, кубинская Конституция, которая заменит собой документ времен Холодной войны, сохранит положение о руководящей роли Коммунистической партии в стране, однако будет содержать и ряд важных изменений.

Проект Конституции разрешает частное предпринимательство, которое де-факто существовало в стране в течение последнего десятилетия, и признает важность иностранных инвестиций.

Также предлагается ограничить срок президентства и установить возрастные ограничения для кандидатов в президенты - с учетом того, что Фидель и Рауль Кастро руководили Кубой около шестидесяти лет, эти изменения действительно важны.

Из проекта Конституции убрали определение брака как "союза мужчины и женщины", что потенциально открывает путь к легализации однополых браков. Предлагается, что новый основной закон не будет определять брак вообще. Вместо этого, проект обновленного Семейного кодекса будет вынесен на референдум через два года.

Собственно проект Конституции будет вынесен на референдум 24 февраля 2019.

Теги:   Куба

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