В России официально зарегистрировали антиукраинскую «общественную организацию» Медведчука

28 июля, 10:14
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Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В России как общественную организацию официально зарегистрировали политический проект с названием Другая Украина обвиненного в госизмене прокремлевского политика Виктора Медведчука.

Об этом сообщили Схемы, ссылаясь на данные реестра юридических лиц РФ, в пятницу, 28 июля.

По данным журналистов, Медведчук стал главой совета движения, а пропагандист Денис Жарких, который в Украине был ведущим на пророссийском канале 112, возглавил исполнительный комитет. В июне в России создали общественное движение "Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина» с адресом в Москве.

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Другая Украина называет себя общественной нерелигиозной организацией, а не политической партией, поэтому не может участвовать в выборах в местные советы или в государственную думу РФ. Она заявила об интеллектуальной собственности на товарные знаки: «Настоящая Украина», «Голос другой Украины» и «Другая Украина».

Как пишут Схемы, организация начала проводить в России публичные антиукраинские мероприятия. В частности, 19 июля в Доме русского зарубежья им. Солженицына прошел круглый стол «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». На странице Другой Украины говорится, что «основой для обсуждений стала пропагандистская статья Медведчука «Две Украины как новая политическая реальность».

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Ранее журналисты выяснили, что, кроме Медведчука и Жарких, в проекте участвуют политические комментаторы из закрытых в Украине пророссийских телеканалов, депутаты местных советов от ОПЗЖ, обвиняемые в госизмене и сепаратизме политтехнологи, которым удалось избежать наказания и сбежать в Россию.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Виктор Медведчук

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