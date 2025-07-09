По данным источников Reuters, новое приложение TikTok, предназначенное только для клиентов в США, должно работать независимо от основного (Фото: REUTERS / Dado Ruvic)

Компания ByteDance , владеющая видеосервисом TikTok, готовится запустить отдельное приложение для пользователей в США, которое будет работать на основе отдельных алгоритмов и систем данных.

Об этом 9 июля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По их словам, запуск нового приложения TikTok должен заложить основу для потенциальной продажи сервиса, за которую ратует президент США Дональд Трамп.

«В течение последних нескольких месяцев сотрудники TikTok работали в сжатые сроки над созданием новой, специфической для США версии TikTok, перенося и дублируя кодовую базу приложения, включая модели искусственного интеллекта и алгоритмы», — пишет агентство

По данным источников Reuters, новое приложение, предназначенное только для клиентов в США, должно работать независимо от основного. Похожий механизм уже реализован в Douyin — версии TikTok, доступной исключительно в КНР. При этом пользователи за пределами США не найдут американскую версию в своем магазине приложений, заявили источники агентства.

По информации Reuters, ожидается, что весь текущий контент TikTok будет перенесен в новое приложение. Однако пока неясно, как сильно новый контент из глобальных приложений сервиса будет добавляться в американскую версию.

«Новое приложение будет использовать только данные американских пользователей для обучения своих алгоритмов рекомендаций, что еще больше отдалит его от глобальных систем TikTok, добавляют источники. В результате большинству пользователей будет рекомендоваться контент, созданный на территории США», — пишет агентство.

После завершения разделения приложений основной технологический процесс и текущая поддержка американской версии будут осуществляться отдельно от глобальной команды TikTok. Однако некоторые сотрудники ByteDance могут продолжить поддерживать TikTok США в качестве сторонних специалистов, рассказал Reuters один из источников.

По информации агентства, если сделка по продаже TikTok будет завершена, то новое приложение, как ожидается, будет принадлежать совместному предприятию, созданному американским консорциумом инвесторов и ByteDance, которая сохранит за собой миноритарный пакет акций.

Ранее Reuters сообщало, что в консорциум входят нынешние акционеры ByteDance: Susquehanna International Group (SIG), General Atlantic, KKR (KKR.N), а также новые инвесторы — Blackstone и Andreessen Horowitz. Также есть информация, что корпорация Oracle, вероятно, приобретет долю акций американской версии TikTok.

«Тем не менее, пока неясно, одобрил ли Пекин план по копированию алгоритма или продаже американского бизнеса TikTok. В ходе предыдущих переговоров китайские власти выразили сильное нежелание разрешить экспорт алгоритма рекомендаций TikTok, который широко считается ценным активом ByteDance и ключевым фактором его глобальной популярности», — подытожили в Reuters.

Запрет TikTok в США — что известно

Дискуссия о запрете или ограничении работы TikTok, которое является чрезвычайно популярным в США, продолжается в стране уже несколько лет. Намерения запретить соцсеть связаны с беспокойством американских законодателей и сотрудников разведки относительно того, что владелец TikTok, китайская компания ByteDance, может поставить под угрозу данные пользователей из США.

В апреле 2024 года в США приняли закон, согласно которому владелец TikTok ByteDance должен был до 19 января 2025 года продать платформу компании, базирующейся за пределами Китая, иначе приложение будет запрещено в стране.

18 января TikTok вместе с несколькими другими приложениями, принадлежащими ByteDance, прекратили работу в США.

Это произошло за несколько часов до того, как вступил в силу федеральный закон об отчуждении или запрете. Президент США Дональд Трамп обещал, что отсрочит запрет соцсети TikTok в США на 90 дней в день своей инаугурации 20 января, но в итоге компания получила только 75 дней, этот срок истек 4 апреля.

18 июня президент Трамп продлил еще на 90 дней срок, в течение которого управляющая компания TikTok должна избаваться от своих активов в США.

5 июля глава американского государства заявил, что уже «в начале следующей недели» планирует начать переговоры с Китаем относительно возможного соглашения о TikTok. По словам пезидента Трампа, Соединенные Штаты уже практически достигли договоренности о продаже популярного приложения для коротких видео.