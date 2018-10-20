"Прямой дорогой в рай": Макаревич записал ироничную песню в ответ на выступление Путина на Валдае

Известный музыкант, солист группы Машина времени Андрей Макаревич записал песню в ответ на высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что все россияне попадут в рай в случае ядерного удара.
Видео с песней Макаревич опубликовал у себя в Facebook.
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Напомним, 18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай Путин ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что "мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".
Журнал Новое Время №38
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