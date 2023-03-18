Хотят больше солдатов для войны. В разведке Британии объяснили идею РФ изменить призывной возраст 18 марта, 11:28 Российские военные (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

По данным британской разведки, планы РФ изменить призывной возраст связаны с желанием иметь больше свободных для войны профессиональных военных и заставить гарантировать прохождение через армию тех, кто избегает службы благодаря высшему образованию.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что Россия продолжает официально запрещать срочникам участвовать в войне против Украины, хотя, по меньшей мере, сотни из них, вероятно, служили из-за путаницы или после того, как их заставили подписать контракты.

Видео дня

Сейчас многие российские мужчины в возрасте от 18 до 21 года претендуют на освобождение от призыва из-за обучения в высших учебных заведениях. Поэтому в британской разведке предполагают, что власти РФ меняют возрастную категорию, чтобы увеличить численность войска, гарантируя, что студенты в конце концов будут вынуждены служить.

И даже если Россия и в дальнейшем будет официально воздерживаться от привлечения призывников на войну, дополнительные солдаты освободят большую часть профессиональных военных для боя.

13 марта в российскую Госдуму внесли законопроект об изменении призывного возраста на срочную службу в РФ с 18−27 на 21−30 лет. Предполагается, что с 2024 года призыв мужчин будет начинаться с 19 лет, с 2025 — с 20 лет, а с 2026 — с 21 года. Предельный возраст призыва хотят повысить до 30 лет с 2024 года.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что это свидетельствует о попытке Кремля избежать полной мобилизации. По мнению экспертов, также власти РФ не ожидают, что война в Украине будет продолжаться дольше следующих трех лет.