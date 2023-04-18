В Москве призывников ищут с помощью камер видеонаблюдения 18 апреля, 06:17 Ранее мобики жаловались главе кремлевского режима на свое командование (Фото:Скриншот видео Можем объяснить/YouTube)

В Москве используют систему видеонаблюдения для поиска призывников. Образовательные организации помогают определить, где призывник учится.

Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев, передает российское пропагандистское издание ТАСС.



Он отметил, что основная причина неявки призывников к военкоматам является проживание не по месту регистрации, что усложняет процедуру выдачи повестки. Локтев также добавил, что вопрос призыва пользуется поддержкой мэра Москвы Сергея Собянина и МВД.

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«По указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник учится», — заявил он.