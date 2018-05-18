Призвавший взорвать Крымский мост журналист прокомментировал возбуждение против него уголовного дела

Журналист американского издания Washington Examiner Том Роган, который написал статью с предложением взорвать мост, который Россия построила в оккупированный Крым, заявил, что не жалеет о своем поступке.

"Жалею ли я, что написал статью? Нет, за исключением того факта, что я мог выразиться яснее, объяснив, что этот удар мог бы быть нанесен так, чтобы избежать жертв", - заявил Роган.

Он отметил, что несмотря на возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела против него, он считает постройку моста "возмутительной".

Напомним, Следком России возбудил против американского журналиста Тома Рогана за его предложение разбомбить Крымский мост.

По мнению Следкома РФ, в материале журналиста Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge, опубликованном в издании Washington Examiner, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории России.