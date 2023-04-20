Пономарев — о признаниях вагнеровцев в массовых убийствах в Украине: Утечка говорит о том, что у Пригожина влиятельные враги 20 апреля, 09:24 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Недоброжелатели владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина чувствуют, что его влияние на диктатора Владимира Путина снизилось, и попытаются убрать его. О таких намерениях может свидетельствовать появление «признаний» боевиков в кровавых преступлениях, совершенных в Украине, сказал в эфире Radio NV российский оппозиционный политик Илья Пономарев.



Он не сомневается, что военные преступники, записавшие признания, получали приказы убивать взрослых и детей от Пригожина. Тому было необходимо довести до руководства РФ, что он настоящий боец и что в отличие от других военных у него нет никаких колебаний.

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«Другой вопрос — кто эти данные вообще находит и распространяет. Здесь, я считаю, уже нужно подумать о политологическом аспекте, то есть о противостоянии внутри российской элиты, которое обостряется каждый день. Есть влиятельные враги у Пригожина, они сейчас видят, что его можно добить, потому что его влияние на Путина снизилось, и такая утечка, такие материалы работают на эту цель», — заявил Пономарев.

По его мнению, Пригожин инстинктивно чувствует опасность, поэтому в последние дни ведет себя как публичный политик.

«Это безопасность, потому что это защита от конкурентов, от других людей в окружении Путина. И это работает. Если бы он был просто бизнесменом без медийных возможностей, без того, чтобы мы о нем говорили, то [министр обороны РФ Сергей] Шойгу уже давно бы его убрал, как назначались и убирались другие военные руководители внутри России», — отметил оппозиционер.

17 апреля российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с бывшими российскими заключенными Азаматом Улдаровым и Алексеем Савичевым, которых Пригожин завербовал в свою ЧВК. Они сознались в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Пресс-служба Пригожина распространила заявление олигарха, в котором он отрицает обвинения в зверствах и массовых убийствах мирных жителей Украины, в том числе детей, и угрожает бывшим «вагнеровцам» расправой.