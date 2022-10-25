«Чеченский народ хотел независимости». Экс-депутат Госдумы поддержал признание Радой оккупации Ичкерии 25 октября, 16:45 Флаг Чеченской республики Ичкерия (Фото:chechen-government.com)

Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Радио НВ поддержал признание Радой оккупации Ичкерии.

«Я Ахмета (Ахмет Закаев — глава правительства Чеченской республики Ичкерии в экзиле — ред.) поддерживаю. И это решение Верховной Рады тоже поддерживаю, это заслужено», — сказал Пономарев Радио НВ.

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Он отметил, что борьба за независимость Чечни продолжается, и это единственная республика в составе Российской Федерации, где есть признанный альтернативный лидер в экзиле.

Российский оппозиционер добавил, что Ахмета Закаева признают своим лидерам не все чеченцы, стремящиеся к независимости.

«Но нет сомнений, что чеченский народ хотел независимости, стремился к ней, поэтому это признание — это очень важно. Конечно, Кремль сейчас ничего об этом не говорит, делает вид, что он этого не заметил. Но, конечно, озабоченность там есть. Если это будет только первый шаг, и начнутся признания со стороны стран Восточной Европы, Балтии, это будет означать, что другие страны мира признают территориальные изменения внутри Российской Федерации. Поэтому чисто теоретически этот шаг может оказаться очень мощным и иметь огромное значение в будущем», — подчеркнул Пономарев.

По мнению российского оппозиционера, чтобы признание независимости Ичкерии Радой имело значение в будущем, об этом должен высказаться также Офис президента.

«Офис президента еще не определился. А признание или непризнание определенных стран — это прерогатива президента. Если такое решение будет принято украинскими властями, нужно уже ставить задачу Министерству иностранных дел, чтобы они помогали признавать Ичкерию в других странах, это будет очень важно», — сказал он.

Пономарев выразил мнение, что подавляющее большинство российских регионов и республик сейчас не желает независимости, но сказал, что «прецедент, который сейчас может быть построен из-за Ичкерии, — это очень важно».

18 октября, Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.

Политолог Иван Преображенский в интервью НВ выразил мнение, что первым главой независимой Ичкерии станет нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

