Пришли ночью и допрашивали медсестер. Журналистов российского телеканала выгнали из больницы в Солсбери, где лечились Скрипали

Сергей Скрипаль еще остается в больнице, а его дочь выписали накануне

Съемочную группу российского телеканала РЕН TV выгнали из больницы в Солсбери, где проходили лечение бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщает Sky News со ссылкой на представителей медучреждения, журналисты среди ночи подходили к сотрудникам больницы "без предупреждения и без всякого разрешения".

Отмечается, что журналисты допрашивали медсестер и выражали пренебрежительное отношение к теме отравления Скрипалей.

Позже к ним подошел сотрудник службы безопасности, который вызвал полицию, и съемочную группу выгнали из больницы.

Ранее сообщалось, что Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери, ее отец остается в больнице, но его состояние "быстро улучшается".

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок.

В результате Британия объявила дипломатические санкции, выслав из страны 23 российских дипломатов. В знак солидарности еще более 20 стран мира, в том числе США, объявили персонами нон грата более сотни российских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием.