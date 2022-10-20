В США арестовали 80-летнего мужчину, который припарковал авто с оружием на территории Капитолия

20 октября, 07:27
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Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Здание Капитолия, где проходят заседания Конгресса США (Фото:REUTERS/Erin Scott/File Photo)

В Вашингтоне 80-летний мужчина припарковал микроавтобус на территории Капитолия. В фургоне обнаружили дробовик и два пистолета.

Об этом сообщает Reuters.

В разговоре с правоохранителями житель штата Джорджия рассказал, что оказался на месте происшествия, потому что вместе с двумя своими пассажирами намеревался передать документы в суд. Однако не объяснил, зачем ему оружие.

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Нарушителя заключили под стражу по обвинению в перевозке дробовика и пистолетов на территорию Капитолия. Двое приехавших с ним микроавтобусом граждан были задержаны, но не арестованы.

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Согласно данным полиции, ежегодно десятки человек арестовываются при попытке пронести оружие на территорию, где расположен Конгресс США.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Конгресс США Капитолий

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