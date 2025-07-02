«Очевидный сигнал: США отмежевываются от войны». NYT проанализировала последствия приостановки поставок оружия Украине

Приостановление военной помощи США усиливает беспокойство Украины, поскольку влияет на системы противовоздушной обороны и, как следствие, на способность Украины отражать усиленные российские воздушные удары, говорится в материале NYT .

Отмечается, что после объявления администрации президента США Дональда Трампа о приостановлении доставки некоторых перехватчиков ПВО и другого вооружения из-за истощения запасов США, командир одного из украинских подразделений Олег Ворошиловский, с которым пообщалось издание, выразил обеспокоенность относительно продолжения американской поддержки.

Реклама

«Это серьезно повлияет на боевую эффективность», — сказал он.

В то же время Ворошиловский отметил, что Украина способна выдержать эту паузу.

«Мы найдем оружие… Будет сложнее. Умрет гораздо больше людей», — подчеркнул командир.

Отмечается, что среди боеприпасов, поставки которых приостановлены, — ракеты для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и другие ракеты, запускаемые с американских истребителей F-16. Хотя непонятно, сколько именно вооружения было включено в приостановку и когда это почувствуют на поле боя, сигнал очевиден: Вашингтон дистанцируется от войны.

«Украина больше не является приоритетом, больше не в центре внешней политики США… По крайней мере Трамп очень честный в этом с украинцами», — сказала член парламентского комитета по вопросам обороны и разведки Соломия Бобровская.

Пока непонятно, насколько глубоко эта пауза повлияет на Украину, которая сейчас получает оружие из Европы и развивает собственное производство.

Как пишет NYT, это особенно опасное время для Украины, поскольку Россия каждые несколько дней наносит массированные воздушные атаки, пытаясь прорвать систему ПВО и регулярно запускает сотни дронов за ночь, а также баллистические ракеты, которые способны перехватить только ракеты Patriot.

По словам Бобровской, Украина имеет восемь систем Patriot, шесть из которых функционируют, в основном защищая Киев.

«Это огромная проблема», — сказала она.

В то же время, по ее словам, приостановление поставок других видов оружия, например артиллерийских снарядов, легче компенсировать благодаря росту внутреннего производства и поддержке со стороны европейских партнеров.

После того, как США прекратили все поставки оружия в марте, аналитики предполагали, что Украина сможет вести боевые действия еще 4−6 месяцев. Через неделю администрация Трампа отменила эту паузу, и поставки возобновились.

Впрочем, Трамп до сих пор не одобрил ни одного нового пакета военной помощи, и все действующие поставки осуществляются согласно договоренностям, заключенным при администрации экс-президента Джо Байдена.

Читайте также: Кремль отреагировал на информацию об остановке поставок Украине некоторых видов оружия США

Учитывая, что новых обещаний помощи со стороны Трампа, вероятно, не будет, Киев изменил стратегию: теперь он готов покупать американское оружие вместо того, чтобы получать его бесплатно.

При этом отмечается, что на саммите НАТО на прошлой неделе Трамп заявил, что рассматривает возможность отправки Украине еще больше Patriot — хотя непонятно, идет ли речь о целых батареях или только о боеприпасах, и будет ли это продажа или пожертвование.

По данным NYT, чтобы компенсировать сокращение поставок из США, Украина недавно запустила совместные программы по производству вооружений с европейскими партнерами — в частности Великобританией, Данией и Норвегией. Согласно этим договоренностям, оружие будет производиться в этих странах или в Украине: союзники будут предоставлять финансирование, а Украина — техническую экспертизу.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.