Приостановка работы правительства США продлится минимум до 27 декабря - WP Сегодня, 01:50 38 Цей матеріал також доступний українською Сенат уходит на каникулы до 27 декабря

Приостановка работы правительства США продлится как минимум до 27 декабря, сообщает The Washington Post.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что Сенат уходит на каникулы до четверга следующей недели, не решив вопрос с частичным "шатдауном" правительства.

Представители демократов и республиканцев в сенате США не смогли договорится о временном финансировании федерального правительства страны.

"Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что его палата не вернется к законодательной деятельности до четверга, а это означает, что многие федеральные агентства будут закрыты как минимум до следующей недели", - говорится в тексте.

Напомним, что Конгресс США не смог принять вечером в пятницу, 21 декабря, проект бюджета. Таким образом, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. Как отмечалось, "шатдаун" затронет примерно четверть федеральных учреждений.