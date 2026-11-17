Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приостановило установку новых телекоммуникационных маршрутизаторов Juniper на время расследования причин сбоя, из-за которого на прошлой неделе по всей стране были приостановлены полеты.

Об этом во вторник, 17 ноября, сообщил CNN представитель ведомства.

Специалисты, проводящие расследование, выясняют, что стало причиной сбоя связи: неисправность оборудования или ошибка при его установке либо настройке. В HPE — материнской компании Juniper — заявили изданию The Wall Street Journal, что их оборудование работало в соответствии с заданными настройками.

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13 ноября сбой затронул системы связи и радары в 17 из 22 центров управления воздушным движением США. Точную причину FAA до сих пор не установило. Министр транспорта Шон Даффи ранее предполагал, что к сбою могли привести работы подрядчика L3Harris, который заменял старые медные линии связи на оптоволоконные как минимум на одном удаленном объекте FAA.

Демократы из сенатского комитета, курирующего вопросы авиации, потребовали немедленно приостановить установку маршрутизаторов. Они усомнились в том, что оборудование прошло достаточную проверку, и поинтересовались, почему не сработали резервные системы FAA. По имеющимся у них данным, компания L3Harris должна установить 3648 маршрутизаторов Juniper; на данный момент установлено 400 из них, однако функционируют лишь 69.