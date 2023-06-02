ЄС планирует ограничить безвиз. Стоит ли волноваться украинцам? — объясняет представитель ВР в ПАСЄ 2 июня, 19:10 NV Премиум Осенью в ЕС планируют рассмотреть ограничения безвизового въезда (Фото:depositphotos/Fotoreserg)

Осенью Евросоюз может ограничить въезд в Шенгенскую зону для граждан некоторых стран-соседок.



Ограничение безвизового въезда для некоторых стран, — такой вопрос уже осенью планируют рассмотреть руководящие органы официального Брюсселя. Но украинцам не стоит волноваться за то, что им будет гораздо труднее попасть в Шенгенскую зону. Об этом в комментарии NV рассказал Алексей Гончаренко, член постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и народный депутат от Евросолидарности.

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«По поводу механизма приостановления безвизовых режимов: Еврокомиссия (ЕК) уже отмечала, что это происходит из-за Западных Балкан, а не из-за войны в Украине», — отметил он.

Гончаренко напомнил, что, во-первых, в отношении украинцев во время войны действует директива ЕК, которая дает им определенные преимущества для въезда в ЕС и перемещения через страны союза. «Во-вторых, Еврокомиссия заявила, что проблема произошла на Западных Балканах, через страны которых в ЕС попадает много нелегальных мигрантов», — добавил представитель Евросолидарности.

«Сейчас Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия работают над этим, будут рассматривать вопрос более детально осенью», — отметил нардеп. По его мнению, украинское правительство должно следить, чтобы никакие ограничения не коснулись украинцев, но пока для волнений нет никаких прямых предпосылок.

Ранее в ЕК сообщили, что они начинают процесс консультаций с Европейским парламентом и Советом ЕС, чтобы определить, как усовершенствовать механизм приостановления безвизовых режимов. В частности, в ЕС хотят изменить действующие правила мониторинга функционирования безвиза с третьими странами.