Трамп связал приостановку авиарейсов в США с устаревшим оборудованием

3 ноября FAA приостановило вылеты самолетов по всей территории США из соображений безопасности из-за сбоя в системе связи управления воздушным движением (Фото: REUTERS/Elijah Nouvelage)

Президент США Дональд Трамп предположил, что причиной общенациональной приостановки вылетов самолетов могли стать устаревшее оборудование и проблемы с инфраструктурой Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Об этом 14 ноября сообщает Fox News.

По словам корреспондента Fox News Питера Дуси, он побеседовал с Трампом по телефону. Американский президент дал понять, что не связывает инцидент с кибератакой или искусственным интеллектом.

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«По его словам, скорее всего, ситуация связана с большим количеством устаревшего и неисправного оборудования в инфраструктуре, на которую опирается Федеральное управление гражданской авиации (FAA) для обеспечения полетов. Он отметил, что некоторому из этого оборудования около 55 лет, но оно по-прежнему должно работать и выполнять свои функции», — рассказал журналист.

Трамп также отметил, что вопрос замены устаревшего оборудования уже обсуждался с Конгрессом, однако соответствующие изменения до сих пор не были реализованы.

По словам Дуси, государственный секретарь США Марко Рубио вернулся в Белый дом после участия в одном из мероприятий. Журналист предположил, что администрация собирает команду, чтобы предоставить президенту достоверную информацию и определить дальнейшие действия.

13 ноября FAA приостановило вылеты самолетов по всей территории США из соображений безопасности из-за сбоя в системе связи управления воздушным движением.

По сообщениям СМИ, проблемы могли быть связаны с сетевыми маршрутизаторами. Впоследствии FAA отменило запрет на вылеты, однако сбой привел к задержке и отмене тысяч рейсов.