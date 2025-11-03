«Она могла потерять почти все»: история запретной любви принцессы Маргарет 3 ноября, 20:06 Принцесса Маргарет оказалась под бдительным оком Британии из-за романа с офицером Питером Таунсендом (Фото: Getty Images)

В 1955 году принцесса Маргарет оказалась перед невозможным выбором: выйти замуж за возлюбленного Питера Таунсенда или сохранить свой титул и привилегии. Ее решение разорвать помолвку породило миф о принцессе, вынужденной выбирать долг вместо сердца. Но рассекреченные документы показывают: у нее было больше вариантов, чем казалось, пишет корреспондент ВВС Грег Маккевитт. NV публикует его материал на правах информационного сотрудничества.

Сестра королеви Єлизавети II, принцеса Маргарет, у 1955 році опинилася перед неймовірно складним вибором: вийти заміж за офіцера Пітера Таунсенда чи зберегти свій титул.

31 жовтня того ж року Маргарет оголосила про розрив заручин. Так завершився «національний роман», який зачарував всю Британію. Відтоді склався міф про молоду принцесу, змушену відмовитися від весілля з героєм війни через непохитну позицію уряду та суворі правила королівської родини.

Але чи справді це був єдиний вихід? У 1978 році BBC поговорила з ветераном війни, який майже став її чоловіком.

«Я вважаю, що її рішення було абсолютно правильним за тих обставин», — сказав Таунсенд в інтерв'ю BBC, яке випадково збіглося з Днем святого Валентина.

Проте розсекречені після смерті Маргарет документи показали, що у принцеси насправді могло бути більше варіантів, ніж вважалося раніше.

Герой війни та її перша пристрасть

Пітер Таунсенд був справжнім героєм Другої світової й отримав численні нагороди за участь у Битві за Британію.

Народившись у 1914 році, він вступив до Королівських ВПС у 19 років. Серед його подвигів — збиття першого німецького бомбардувальника на англійській землі.

Пізніше Таунсенд розповідав BBC, як наступного дня відвідав пораненого пілота в госпіталі:

«Я подумав: це може статися з кожним із нас, тому я прийшов просто сказати: «Ми ж, врешті-решт, не вороги, а люди».

Сам Таунсенд також був збитий, але залишився майже неушкодженим фізично.

Після війни, виснажений нервово, він знайшов своє місце при дворі короля Георга VI на посаді «есквайра» — офіцера, відповідального за порядок на офіційних заходах і церемоніях.

Живучи на території Віндзорського замку, він часто супроводжував принцес на публічних зустрічах.

Getty Images Маргарет, Єлизавета та капітан Таунсенд у королівській ложі на Аскоті, 1951 рік

Юна Маргарет вперше звернула увагу на Таунсенда в 1947 році під час турне по Південній Африці. Їй було 17, йому — майже вдвічі більше, і він уже був одружений і мав двох дітей.

Їхня дружба поступово переросла у таємну прихильність.

У 2005 році подруга принцеси, леді Джейн Рейн, згадувала: «На полюванні у Балморалі неможливо було не помітити їхню хімію. Поцілунків не було, дотиків — теж, але все відчувалося».

Тиск традицій

Принцеса Маргарет виросла в блискучу світську левицю, а історії про її вечірки захоплювали світову пресу. Але у лютому 1952 року сталася трагедія: її батько, король Георг VI, помер у віці 56 років. Старша сестра Єлизавета стала наступною в черзі на престол.

На коронації Єлизавети у червні 1953 року журналіст помітив, як Маргарет обтрусила пил з піджака Таунсенда. Нічого особливого, але чутки одразу розлетілися.

Getty Images Обранець принцеси був розлучений зі своєю першою дружиною, і в 1950-ті його вважали не належною партією для сестри королеви

Насправді Таунсенд уже зробив їй пропозицію — лише за кілька тижнів після свого розлучення.

Єлизавета попросила Маргарет почекати рік, щоб емоції після коронації вщухли.

За законом про королівські шлюби 1772 року, принцеса до 25 років мала отримати дозвіл королеви на шлюб, а після цього — погодження парламенту.

«Вигнання» до Брюсселя

Слово «розлучення» у королівських історіях тоді вважали табу.

Пара зіткнулася з гнівом впливового секретаря королеви Алана Ласкеллса, який добре розбирався у таких справах після зречення Едуарда VIII у 1936 році через одруження з американкою Волліс Сімпсон, яка була двічі розлучена.

Ласкеллс порадив королеві та прем'єр-міністру Вінстону Черчиллю «позбутися» Таунсенда, вважаючи, що шлюб розлученого чоловіка із сестрою глави Англійської церкви — повне безумство.

Таунсенда відправили до Брюсселя на посаду військового аташе при британському посольстві на два роки, заборонивши йому з’являтися на британській землі.

«Це була трохи дисциплінарна міра», — згадував він у розмові з BBC у 1978 році.

Маргарет повернулася до лондонського світського життя, але пристрасть між ними не згасла — вони листувалися майже щодня.

Доленосне 25-річчя

21 серпня 1955 року Маргарет виповнилося 25 років. Тепер вона могла вийти заміж за кого завгодно, але ціна була високою: втрата права на спадщину, щорічного доходу в 6 000 фунтів, титулу і статусу члена королівської родини.

Коли Таунсенд повернувся з Бельгії у жовтні, Маргарет зрозуміла, що шлюб із ним радикально змінить її життя.

«Вона б втратила майже все», — згадував він.

Громадська думка розділилася, навіть родичі сумнівалися. Таунсенд пригадував:

«19 виснажливих днів ми були під пильним поглядом світу: від п’ятдесяти до ста журналістів буквально не відходили від нас. Під таким тиском нам довелося ухвалити рішення».

Getty Images Принцеса Маргарет залишає дім друзів після пізньої вечері з Пітером Таунсендом, осяяна яскравим світлом камер. П’ять хвилин потому за нею слідом вийде Таунсенд

31 жовтня BBC перервала трансляцію, щоб зачитати заяву принцеси:

«Я усвідомлюю, що могла б укласти цивільний шлюб, відмовившись від прав на спадщину. Але, пам’ятаючи вчення Церкви про нерозривність шлюбу та усвідомлюючи свій обов’язок перед Співдружністю, я вирішила поставити ці міркування вище за все інше».

Що було насправді

Але чи справді принцесі не залишали вибору?

Наступником Черчілля на посаді прем'єр-міністра став Ентоні Іден, який сам пережив розлучення та повторний шлюб, тож, ймовірно, міг більше співчувати становищу пари.

Документи, розсекречені у 2004 році, через два роки після смерті Маргарет, показали: вона могла зберегти свій титул і доходи, втративши лише право на престолонаступництво та пишну королівську церемонію.

У цих файлах також містився лист самої принцеси до Ідена від серпня 1955 року. У ньому вона писала, що зустрінеться з Таунсендом у жовтні:

«Тільки побачивши його, я зможу вирішити, чи можу стати його дружиною».

Колишній кореспондент BBC з питань королівської родини Пол Рейнольдс у 2016 році зазначив, що цей лист може свідчити: рішучість Маргарет одружитися з Таунсендом була не такою сильною, як вважалося раніше.

Втім, сам Таунсенд усе одно вважав, що принцеса ухвалила правильне рішення:

«Мені ледь вистачило б коштів, щоб компенсувати ті серйозні матеріальні втрати, які вона зазнала б. Їй довелося б відмовитися майже від усього».

Інше життя і пам’ять про минуле

Таунсенд повернувся до Бельгії, де одружився з 20-річною спадкоємицею тютюнового бізнесу, а Маргарет у 1960 році вийшла заміж за фотографа Ентоні Армстронга-Джонса.

Getty Images Принцеса Маргарет з родиною

У 1978 році вона стала першою представницею королівської родини з часів Генріха VIII, хто розлучився.

Попри розрив, Таунсенд завжди тепло згадував Маргарет:

«Якби вона зараз зайшла в кімнату, я був би радий її бачити».