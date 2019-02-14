Принца Филиппа не будут привлекать к ответственности за ДТП, в котором пострадали люди
Британский прокурор заявил, что принцу Филиппу не будут предъявлены обвинения из-за аварии, в которой две женщины получили травмы.
Об этом сообщает AP.
Соответствующее решение было принято через несколько дней после того, как Букингемский дворец заявил, что 97-летний принц перестанет водить машину.
Напомним, 17 января принц Филипп, будучи за рулем Land Rover, попал в ДТП неподалеку от имения Садрингем, в котором королевское семейство проводит рождественские и новогодние каникулы. Другим участником ДТП стал автомобиль Kia, обе его пассажирки получили повреждения и были доставлены в больницу.
Позже принц Филипп решил отказаться от водительских прав.