Принц Уильям посетил военнослужащих у украинско-польской границы

22 марта, 19:37
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Принц Уильям (Фото:Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Принц Уильям (Фото:Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Британский принц Уильям совершил необъявленную поездку в Польшу, встретившись с британскими и польскими войсками.

Об этом сообщает CNN.

Принц сначала посетил базу 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве, где встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком и осмотрел выставку военной техники.

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Находясь там, он рассказал британским и польским солдатам о крепком товариществе, которое сложилось с тех пор, как они начали работать вместе.

Затем он встретился с военнослужащими британских вооруженных сил, чтобы узнать больше о том, как они сотрудничают со своими польскими коллегами, проводя операции в поддержку Украины.

«У наших народов крепкие связи. Благодаря нашему сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы, которая также является нашей и вашей свободой, эти связи еще больше укрепляются», — сказал он.

Других подробностей раскрыто не было.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Великобритания Польша Российская агрессия Принц Уильям Война России против Украины

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