Британский принц Гарри, герцог Сассекский , заявил, что в случае необходимости готов вернуться на военную службу, и призвал Европу осознать угрозу со стороны России.

Об этом он заявил в интервью подкасту The Telegraph во время визита во Львов, сообщило издание в среду, 18 ноября.

По мнению принца, Великобритания уже десятилетиями находится в конфликте с Россией, хотя над страной и «не летают дроны, пули и ракеты».

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«Если меня попросят снова вступить в армию и в этом возникнет необходимость, я буду на 100% готов служить своей стране вместе с боевыми товарищами-ветеранами и военнослужащими», — сказал Гарри. По его словам, весь мир может многому научиться у Украины.

Принц также косвенно раскритиковал подход администрации Дональда Трампа к войне. Он отметил, что американское общество всегда очень позитивно относилось к поддержке Украины — в отличие от определенной группы людей или администрации, которая, возможно, видит это иначе.

Гарри считает, что Украина побеждает в войне, но призвал людей быть готовыми, в частности тех, кто уже служил.

Принц Гарри прибыл во Львов с необъявленным визитом. 15 ноября он посетил Всеукраинские «Игры непокоренных» и побывал на соревнованиях по регби на колясках, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. В этом году для участия в соревнованиях зарегистрировались около 500 ветеранов и военнослужащих. По их итогам будет сформирована сборная из 60 участников, которая представит Украину на международных «Играх непокоренных» в Бирмингеме в 2027 году.

Также во Львове принц встретился с ранеными ветеранами и медиками, занимающимися лечением боевых травм. По данным The Telegraph, он пообещал, что международные Игры непокоренных пройдут в Украине после ее победы в войне и что он поможет в их проведении.

Принц Гарри прослужил в британской армии десять лет и завершил военную карьеру в 2015 году. Он дважды побывал в Афганистане, в частности в качестве пилота ударного вертолета Apache. После завершения службы он основал Игры непокоренных — международные соревнования для раненых военнослужащих и ветеранов.