Принц Чарльз принял миллион фунтов от родственников бин Ладена — СМИ 1 августа, 00:39 Чарльз, принц Уэльский (Фото:Matthew Horwood / Pool via REUTERS)

Британский принц Чарльз принял платеж в миллион фунтов стерлингов от семьи Усамы бин Ладена, сообщает Sunday Times.

Как выяснили журналисты, принц Чарльз принял деньги от двух сводных братьев Усамы бин Ладена в 2013 году, спустя два года после убийства основателя и лидера Аль-Каиды, организовавшего теракты 11 сентября.

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Согласно сообщениям, принц Чарльз принял деньги от возглавляющего богатую саудовскую семью Бакра бин Ладена и брата Бакра Шафика после встречи с Бакром в королевской резиденции Кларенс-хаусе.

Пожертвование получил благотворительный фонд принца Уэльского (PWCF).



Будущий король Британии принял деньги, несмотря на первоначальные возражения советников Clarence House и Благотворительного фонда PWCF, сообщает Sunday Times со ссылкой на источники.

Однако сэр Ян Чешир, глава PWCF, сказал газете, что пожертвования в 2013 году «тщательно рассмотрели» пять членов правления фонда.

«Была надлежащая проверка, информация была получена из широкого круга источников, включая правительство. Решение по пожертвованию было принято полностью членами правления. Любая попытка предположить противоположное является обманчивой и неточной», — добавил сэр Ян.



Отмечается, что в 1994 году семья отреклась от бин Ладена, и нет никаких предположений, что его сводные братья были связаны с его деятельностью.

В королевской резиденции Кларенс-хаус, комментируя материал Sunday Times, заявили, что получили заверения от PWCF относительно того, что была «тщательная надлежащая проверка», а решение принять деньги лежит на членах правления фонда.

«Любая попытка охарактеризовать это иначе ошибочна», — сказали они BBC.

Кларенс-хаус также заявил, что отрицает ряд пунктов, высказанных в газетной статье.

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